Declarações de Paulo Alves, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (2-1) frente ao Sp. Braga:

«A questão física, eventualmente, foi um ponto importante. Como compreendem muitos destes jogadores que jogaram hoje não têm ritmo constante de jogo. Fomos percebendo que faltando esse ritmo alguns tiveram mais dificuldades. Seja como for, não há vitórias morais e estamos tristes por sair. Disse desde início que tinamos condições para disputar o resultado de principio a fim. Na primeira parte fomos superiores, podíamos e devíamos ter ido para o intervalo a vencer de forma consistente. Na segunda parte o Sp. Braga lançou todas as suas armas, teve superioridade, mas sem criar oportunidades. No cômputo geral saímos de cabeça levantada e mostrámos porque estamos a fazer o campeonato que estamos afazer».

«Conheço os meus jogadores, o seu caráter, e mesmo com as alterações – confio nos jogadores e no plantel – deram uma resposta. Há jogadores que mereciam mais minutos, mas não faço milagres. Foi pena termos ficado pelo caminho, com todo o respeito pelo Braga, que é um grande clube, acreditávamos que podíamos vir ganhar».

[Amostra de que são a melhor equipa da 2.ª Liga] «Não temos a veleidade de nos achar os melhores, mas não nos vamos rebaixar perante quem for. Isto é o reflexo do trabalho, essencialmente dos jogadores. Saímos de cabeça levantada, mas o facto é que saímos. Estou satisfeito com o empenho de todos e acredito que a continuar assim temos tudo para ter sucesso. Agradeço aos adeptos do Moreirense que foram fantásticos como têm sido connosco».