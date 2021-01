Declarações de Vasco Seabra, treinador do Moreirense, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a eliminação da Taça de Portugal, frente ao Santa Clara (1-2):

«Penso que o jogo na primeira parte foi equilibrado, estando melhor o Santa Clara numa ou outra transição. Na segunda parte a diferença foi demasiado avassaladora para não ser visível. Tivemos situações dentro da área, foi um jogo difícil frente a um bom adversário, mas penso que é um resultado mentiroso que não engrandece aquilo que foi a disputa do jogo porque há situações que têm de ser faladas e revistas. Temos de ficar frustrados porque coisas que não deveriam ter implicações superaram-nos. Estamos orgulhosos pelo que fizemos».

[Substituições a pensar no prolongamento?] «Estávamos a pensar no jogo, minuto a minuto. Fomos sentindo na segunda parte que a nossa equipa queria vencer, fomos pressionantes e os jogadores sentiram frescura para poder pressionar e dar fluidez aos lances. Quando fomos sentindo desgaste quisemos refrescar de imediato para que a equipa não tivesse quebras, sempre num registo de crescimento».

[Efeito da eliminação da Taça de Portugal?] «Os jogadores chegaram ao balneários tristes pelo resultado, porque querem muito vencer, mas amanhã vão chegar ao treino com uma disponibilidade incrível para focar no jogo com o Nacional. Sentimos confiança no nosso grupo para fazer um campeonato sólido».