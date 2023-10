O Boavista superou o desafio em Oliveira de Azeméis e avança para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. No penúltimo jogo da ronda, face ao adiamento do Camacha-Famalicão, a equipa de Petit garantiu um triunfo por 3-1.

A formação axadrezada, avessa a surpresas, enfrentou o 7.º classificado da II Liga com a máxima seriedade e chegou à vantagem ao 16.º minuto de jogo, por intermédio de Bozenik. Grande passe de Tiago Morais, Guilherme Morais abordou mal o lance e o avançado finalizou com classe, de pé esquerdo.

A equipa do Bessa viria a ampliar a margem ainda na primeira parte, na sequência de um canto estudado. A bola chegou aos pés de Seba Pérez e o médio, à entrada da área, desferiu um remate forte e com efeito, para o melhor golo da noite.

A Oliveirense de Fábio Pereira tentou responder na etapa complementar. A entrada na segunda parte foi meritória e o treinador recolheu os frutos pela aposta em João Paulo. O avançado entrou e assinou o 1-2 ao minuto 55, de cabeça, após cruzamento de Diogo Casimiro na direita.

O público local empolgou-se, os jogadores acreditaram e o período que se seguiu foi o mais disputado, entre a sensação de um possível empate e as ameaças de um terceiro golo do Boavista, com a equipa axadrezada a gerir os ritmos do encontro, mas sem baixar demasiado as linhas.

As dúvidas seriam dissipadas ao minuto 73, quando Miguel Reisinho surgiu na área contrária para devolver o conforto às panteras com um bom cabeceamento, após cruzamento de Salvador Agra.

Não obstante um cenário de limitações financeiras no Boavista, a equipa continua a somar resultados positivos e os adeptos sonham em altos voos, entre as competições europeias (6.º lugar na Liga) e a presença na final da Taça de Portugal. Os sonhos não têm preço.