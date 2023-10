Declarações de Arlindo Gomes, treinador do Rebordosa – do Campeonato de Portugal – na sala de imprensa do Complexo Desportivo Monte Azevido, após a derrota (0-2) frente ao Sp. Braga em jogo da Taça de Portugal:

«Sentimento de dever cumprido. Sabíamos que o adversário tem uma valia enorme, era um jogo que nos podia dar alguma visibilidade na perspetiva em que podíamos mostrar a nossa competência e sinto um extremo orgulho no que os jogadores fizeram. Estamos cá há quatro anos, a equipa tem uma identidade, e frente ao Sp. Braga conseguimos mostra o que valemos, sabendo da diferença entre os dois clubes».

«A determinada altura do jogo, se calhar, ninguém percebeu que o Reborodsa estava a menos um. Andou a lutar até ao último minuto pela posse de bola, a atacar, atirar uma bola à barra. O golo cedo e a expulsão condicionaram bastante. Não quero dizer que, sem a expulsão, teríamos passado, provavelmente o Braga teria feito outro jogo, mas sinto orgulho naquilo que os jogadores fizeram, conseguiram colocar em campo o que fazemos no dia a dia».

«O Braga no primeiro remate faz um golo. Chegaram lá e fizeram golo, têm uma capacidade de finalização enorme. Se, às vezes que conseguimos chegar ao último terço, tivéssemos essa capacidade, teríamos feito um golo e acho que merecíamos um golo. O facto de os adeptos do Sp. Braga aplaudirem o meu plantel deixa-me muito satisfeito».