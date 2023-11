*por Nuno Lima

Foram cerca de 750 os espectadores presentes no Estádio Manuel Baião, que viram o Gil Vicente seguir em frente na Taça de Portugal, ao derrotar o Serpa por 1-0, na 4.ª eliminatória.

Fujimoto, que já tinha sido herói na última ronda, voltou a decidir a passagem dos barcelenses. Aos 22 minutos, na sequência de um pontapé de canto de Murilo, o japonês apareceu completamente solto ao segundo poste e finalizou de primeira.

Mas não se pense que os gilistas foram superiores ao Serpa, porque não foram.

O conjunto do quarto escalão do futebol português bateu o pé ao seu adversário e esteve sempre mais perto de empatar do que os gilistas de aumentarem a vantagem.

Na segunda parte, os galos entraram melhor, mas rapidamente os anfitriões reagiram.

Excesso de confiança ou já a pensar no jogo com o Sporting, o certo é que o Gil Vicente correu o risco de ser eliminado em Serpa, fruto de uma partida equilibrada do princípio ao fim.

Os alentejanos acreditaram que era possível fazer uma gracinha, até porque nos últimos anos tem sido eliminado por equipas do primeiro escalão, mas faltou maior critério na frente para poder, pelo menos, levar o jogo para prolongamento.