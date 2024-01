João Moutinho, jogador do Sp. Braga, em declarações na flash interview à SportTv1, após a derrota por 3-2 no Estádio da Luz, frente ao Benfica, nos oitavos de final da Taça de Portugal:

«[Deixam uma boa réplica na Luz] Penso que sim. Entrámos muito bem no jogo, a tentar gerir os tempos do jogo e conseguimos marcar um golo cedo. Conseguimos não deixar que o Benfica tivesse oportunidades de golo e numa transição conseguem empatar. Num espaço de poucos minutos conseguem ir em vantagem para o intervalo, depois de termos feito uma excelente primeira parte. Demos uma excelente réplica. Voltámos para a segunda parte muito fortes outra vez, conseguimos empatar e estar por cima do jogo, mas depois o Benfica foi eficaz e nós não conseguimos concretizar todas as oportunidades que tivemos. Saímos daqui tristes, porque tínhamos o objetivo de ganhar para continuar na Taça de Portugal, infelizmente não conseguimos. Temos de olhar em frente.»

«[Pormenores fizeram a diferença?] Por vezes é no detalhe que se define. Este jogo foi um pouco isso, ficou definido nos detalhes. Tínhamos de estar a 200 por cento para conseguir sair daqui com uma vitória, não conseguimos e há que continuar a olhar em frente, trabalhar da mesma forma.»

«[Sp. Braga tem de virar a página no próximo jogo com o FC Porto?] O Sp. Braga joga sempre para ganhar todos os jogos em que entra. Viemos aqui com uma ideia de tentar impor o nosso jogo e ganhar, fizemos um excelente jogo, infelizmente não conseguimos vencer. Vamos ter outro jogo de grau de dificuldade muito elevado, mas na nossa cabeça está continuar a fazer o que temos feito. Os resultados não têm acompanhado as exibições, mas queremos virar e que o próximo jogo seja uma vitória, sabendo que vamos ter uma equipa extremamente forte pela frente.»

«[Mil jogos na carreira] É uma marca muito especial. Nem muita gente chega a esta marca. Estou muito contente. Não tenho tido lesões e isso é muito importante. É uma marca. O mais importante a realçar é o que fizemos dentro de campo. Apesar de não ter ganho, este grupo de trabalho está de parabéns porque lutou até ao último minuto para conseguir a vitória.»