A Taça de Portugal volta a ser um objetivo para o Sporting de Braga, finalista vencido na temporada passada.

A equipa do Minho visita esta quinta-feira o Rebordosa, do Campeonato de Portugal, e, apesar da diferença de escalões, Artur Jorge quer evitar facilitismos, até porque deseja fazer um longo percurso na prova.

«É um jogo igual em contexto diferente pela diferença do nível competitivo. Ressalvo o nosso respeito pelo adversário e pela competição. Vamos iniciar uma competição e o que pedi aos jogadores é que olhem para ela como um ponto de partida, focados no ponto de chegada, tentar repetir a final da época passada», disse Artur Jorge na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Na próxima terça-feira, os minhotos mudam radicalmente de cenário: recebem o Real Madrid, na terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. O treinador admitiu que esse jogo poderá estar no subconsciente dos jogadores.

«Obviamente que pode, mas apelo ao nosso profissionalismo e foco. Não sou de facilitar, todos os jogos têm importância, queremos ganhar e isso não muda. Temos de preparar o jogo com ambição e ter uma abordagem séria, competente e competitiva para depois pensarmos no jogo seguinte, com o Real Madrid», afirmou o treinador arsenalista.

A Taça de Portugal é uma competição de que o Sporting de Braga «gosta», pelo eu os jogadores devem ter sentido de «responsabilidade». Artur Jorge quer que a equipa «olhe para a competição como um todo e não jogo a jogo» e garante que, apesar de o adversário ser do quarto escalão, foi bem estudado pela equipa técnica.

Ricardo Horta recuperou da lesão que o afastou do jogo com o Rio Ave, da última jornada, e dos jogos da seleção nacional, mas Victor Gómez, com problemas físicos, continua de fora, tal como Niakaté, castigado devido à expulsão na final da Taça de Portugal da última época.

Hornicek, Joe Mendes, Borja, Serdar e Banza jogaram na terça-feira pelas respetivas seleções, mas estão disponíveis.

Sporting de Braga visita o Rebordosa, esta quinta-feira às 20h00, no Complexo Desportivo Monte de Azevido.