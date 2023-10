A SAD do Sporting Clube de Braga anunciou que o Relatório e Contas relativo a 2022/23 foi aprovado por unanimidade na Assembleia Geral da sociedade, realizada nesta terça-feira.

Além das contas da época anterior, com um lucro a rondar os 20 milhões de euros, foi também aprovado por unanimidade o orçamento para a época desportiva 2023/2024, do qual consta uma previsão de lucro de 9,3 milhões de euros.

Por proposta do Fiscal Único, foi ainda aprovado por unanimidade e com aclamação um voto de louvor ao Conselho de Administração da sociedade, como reconhecimento dos êxitos financeiros e desportivos alcançados, informam os bracarenses em comunicado, acrescentando que participaram na Assembleia Geral acionistas que, em conjunto, representam 71,742 % do capital social da sociedade.