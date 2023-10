O Sporting de Braga anunciou, esta segunda-feira, que o jogo com o Real Madrid, na Pedreira, vai ter lotação esgotada.

A partida entre minhotos e merengues, relativa à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, está marcada para dia 24 de outubro (terça-feira), às 20h00.

Com duas vitórias nos dois primeiros jogos, o Real Madrid soma seis pontos e é líder do Grupo C. Seguem-se Nápoles e Sp. Braga, ambos com três, enquanto o Union Berlim ainda não pontuou.