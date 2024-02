O Sporting e o Benfica jogam nesta quinta-feira o 320.º dérbi de uma rivalidade centenária.

Para o jogo da 1.ª mão da Taça de Portugal, Ruben Amorim promove, comparativamente com o jogo com o Rio Ave em Vila do Conde, quatro alterações: Adán, Nuno Santos e os lesionados Gonçalo Inácio e Francisco Trincão saem da equipa e Franco Israel, Eduardo Quaresma, Matheus Reis e Marcus Edwards são titulares no Sporting.

Do lado do Benfica, Roger Schmidt repete o onze inicial da goleada por 4-0 sobre o Portimonense no domingo passado: Rafa Silva continua a ser o homem da frente.

Siga aqui o AO VIVO do Sporting-Benfica

AS EQUIPAS PARA O DÉRBI

Onze do Sporting: Franco Israel; Diomande, Coates e Eduardo Quaresma; Geny, Hjulmand, Morita e Matheus Reis; Edwards, Gyökeres e Pote.

Onze do Benfica: Trubin; Bah, António Silva, Otamendi e Aursnes; João Neves, Kökcü e João Mário; Di María, Rafa e Neres.