O universo do futebol português cruza-se frequentemente com curiosidades e coincidências. Aqui vai mais uma: sabia que o primeiro golo de Sérgio Conceição nos seniores do FC Porto foi marcado ao Varzim e num jogo da Taça de Portugal?



No dia em que os dragões ficaram a saber que o Varzim é o adversário nos quartos-de-final da prova, vale a pena recordar esse momento. Aconteceu na época 1996/97 e num clássico nortenho vencido por 4-0 pelo FC Porto.

Já agora, se ultrapassar o Varzim nos quartos-de-final da Taça de Portugal, o FC Porto sabe que terá como adversário nas meias-finais outra equipa dos escalões secundários.

Os dragões defrontarão em duas mãos o vencedor da eliminatória entre Académico de Viseu e Canelas 2010. A primeira mão será realizada entre os dias 4, 5 e 6 de fevereiro, e a segunda uma semana mais tarde: 11, 12 e 13 de fevereiro.

Sobre o FC Porto-Varzim há um dado curioso. Os dois emblemas nortenhos já se defrontaram sete vezes na Taça de Portugal e os dragões venceram sempre.

Aqui ficam esses sete jogos anteriores:



Varzim-FC Porto, 0-1 (1965/66, 32-avos-de-final)

. Golo de Valdir



Varzim-FC Porto, 0-4 (1967/68, 16-avos-de-final, 1ª mão)

. Djalma (3) e Manuel António



FC Porto-Varzim, 5-1 (1967/68, 16-avos-de-final, 2ª mão)

. Manuel António (3), Custódio Pinto e Valdir; Campinense



FC Porto-Varzim, 1-0 (1984/85, meia-final)

. Eurico Gomes



FC Porto-Varzim, 4-0 (1996/97, 5ª eliminatória)

. Domingos Paciência (2), Sérgio Conceição e Slagalo (pb)



FC Porto-Varzim, 7-0 (2002/03, quartos-de-final)

. Marco Ferreira (3), Jankauskas, César Peixoto, Clayton e Nuno E. Santo (gp)



Varzim-FC Porto, 0-2 (2015/16, 3ª eliminatória)

. Cristian Tello e André André

VÍDEO: o golo de Sérgio Conceição ao Varzim (1m30s, imagens RTP)