Tiago Martins, guarda-redes do Vilafranquense, em declarações à TVI24, depois da goleada consentida diante do Benfica (0-5), no Estádio da Luz, em jgo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

[Resultado pesado?]

- É verdade, acabámos por ter um resultado bastante pesado. Penso que entrámos bem no jogo, depois sofremos três golos em quinze minutos, mas mesmo assim acho que a equipa não deixa de estar de parabéns pela segunda parte que fez. Há que levantar a cabeça e continuar a dar tudo até ao final da época.

[Como explicar este resultado?]

- Tivemos três jogos em duas semanas, o que acaba por ser complicado. O Benfica é uma grande equipa, a nível do país, a nível europeu e mundial. Acaba por ser um resultado pesado, mas penso que a equipa está de parabéns pela segunda parte que fez.