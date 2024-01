Declarações de Daniel Sousa, treinador do Arouca, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após a derrota (1-0) frente ao Vizela em jogo dos oitavos-de-final da Taça de Portugal:

[Como se explica a derrota?] «O Vizela marcou mais um golo que nós. Foi um jogo com duas partes distintas. Se tivéssemos feito o jogo todo como fizemos a segunda parte penso que o resultado teria sido outro. Acontece, quando estávamos por cima, e penso que o Vizela nem criou mais nada na segunda parte, sofremos. Fizemos tudo na segunda parte para sair daqui com outro resultado».

[Esperava um Vizela diferente?] «Houve bastantes mudanças na equipa do Vizela, mas a forma de jogar foi idêntica. Estávamos a sair tarde na pressão, a forma como entendemos e como interpretámos a forma de saltar na pressão, o que nos levou a chegar tarde, o que se refletiu no jogo».