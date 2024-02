Maiorca e Real Sociedad empataram sem golos esta terça-feira, no Estádio Son Moix, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça do Rei, deixando tudo em aberto para o segundo jogo, no Anoeta.

Um jogo que contou com um português em cada um dos conjuntos. Samú Costa foi titular no Maiorca, enquanto André Silva saltou do banco da equipa basca, aos 78 minutos.

Um jogo que fica também marcado por duas oportunidades flagrantes de Umar Sadiq, avançado nigeriano da Real Sociedad, que não conseguiu concretizar, deixando a eliminatória totalmente em aberto para o segundo jogo, marcado para 27 de fevereiro.