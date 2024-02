O Rayo Vallecano reagiu, esta terça-feira, ao incidente que marcou a partida com o Sevilha, na noite de segunda-feira. De lembrar que, aquando de um lançamento, um adolescente tocou de forma inapropriada em Lucas Ocampos, argentino do Sevilha.

Além de «condenar» a atitude do adepto em causa, a SAD do Rayo Vallecano iliba-se do caso: «Esta ação é unicamente de responsabilidade individual, não cabendo responsabilidades ao clube ou a algum dos quase 15 mil espectadores que estiveram no estádio, os quais tiveram um comportamento exemplar».

Recorde-se que o Sevilha, num comunicado publicado horas após a partida em Vallecas, condenou o ato do jovem adepto, mas também os apupos proveniente da bancada.

Na resposta, o Rayo Vallecano garante que está a trabalhar para identificar o adepto em causa, a fim de o punir no caso de ser sócio do clube.

«Ações individuais como esta são opostas aos valores do Rayo Vallecano», lê-se no comunicado.