O Presidente da República felicitou a equipa sub-20 do Benfica pela conquista da Taça Intecontinental neste domingo diante dos uruguaios do Peñarol.

Também Fernando Gomes, que assistiu ao vivo à vitória dos encarnados no Estádio Centenário, em Montevideu, emitiu uma mensagem de parabéns.

«Depois do título europeu, esta conquista reforça a grandeza do clube e a qualidade do futebol português. Parabéns aos jovens que fizeram história, bem como aos seus treinadores e restante staff», referiu o presidente da FPF numa nota publicada no site da Federação.

Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, também reagiu à conquista do Benfica. «O futebol português continua a criar talento e a marcar o nome do país pelo Mundo. Parabéns aos jogadores, equipa técnica, dirigentes e adeptos do Benfica pela conquista do troféu», escreveu nas redes sociais.