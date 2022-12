A FIGURA: Galeno

O que cresceu o extremo brasileiro com Sérgio Conceição! A calma a definir, associada à explosão e velocidade que mete no um para um, tornam-no quase imparável. Que o diga Danilo, que foi expulso por acumulação de amarelos após faltas sobre Galeno. O atacante portista abriu o marcador ao fugir à defensiva barcelense logo aos 130 segundos de jogo e foi maioritariamente na esquerda que o FC Porto criou perigo, com o extremo a desequilibrar. Até podia ter feito o bis, mas Kritciuk negou-o.

O MOMENTO: expulsão de Danilo, 63m

O FC Porto até voltou melhor dos balneários e o resultado não estava em causa, mas a expulsão do lateral-direito gilista ajudou a serenar e controlar, dado que os visitantes tinham somado boas ocasiões na primeira parte.

OUTROS DESTAQUES

Otávio

O mais aplaudido esta noite no Dragão. Sempre que ia bater um canto, lá vinha mais uma ovação. Cobrou de forma rápida o livre que dá origem ao primeiro golo e teve a calma certa para assistir Taremi para o segundo.

Cláudio Ramos

Não é titular, mas deu perfeitamente conta do recado. Na primeira parte, negou o golo a Fujimoto, Navarro e Boselli e garantiu que o FC Porto continuava em vantagem.

João Mário

Muitas vezes criticado, hoje merece um elogio pelo que fez na lateral-direita. Adrian Marín andou sempre incomodado com a sua velocidade.

Fujimoto

A cara da boa exibição dos gilistas, fundamentalmente na primeira parte, é o médio japonês. Com os seus pezinhos de veludo, tentou encontrar sempre a melhor solução, como habitualmente. Causou perigo sempre que os médios do FC Porto o deixaram receber a bola nas suas costas.