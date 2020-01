Nas últimas semanas têm surgido vários episódios com material pirotécnico, no futebol português, e nesse sentido a Liga promete «revista minuciosa» na final four da Taça da Liga.

O alerta foi deixado pela diretora-executiva do organismo, Helena Pires, que deixou o alerta para que os adeptos cheguem cedo ao Estádio Municipal de Braga.

Questionado sobre esse tema, o Subintendente da Polícia de Segurança Pública lembrou que a revista é da responsabilidade da segurança privada, mas destacou que a autoridade fará a supervisão da mesma.

«Compete aos Assistentes de Recinto Desportivo (ARD) uma minuciosa revista, principalmente onde entram os grupos organizados de adeptos. É uma situação que preocupa toda a gente, e não apenas a PSP, mas a PSP fará sempre parte da solução. A visionar aquilo que é feito pelos ARD, e, se necessário for, fazer aquilo que está contemplado na lei», acrescentou Pedro Colaço.

Não foi revelada a dimensão do dispositivo policial preparado, mas o Subintentende explicou que os três jogos foram classificados com «risco elevado».

A distribuição dos adeptos

A jogar em casa, os adeptos do Sp. Braga vão ficar instalados na Bancada Poente, para a meia-final com o Sporting, e devem aceder ao recinto através da Rua de São Martinho.

Os adeptos do Sporting ficam na Bancada Nascente, e aqueles que forem para Braga pela autoestrada devem optar pela saída Braga Sul, e depois seguir o percurso pela Avenida Miguel Torga, passar junto ao Braga Parque, e antes do nó de Infias sair para a Variante do Cávado, para chegar à Avenida Olímpica.

Estes trajetos aplicam-se também à segunda meia-final, na qual os adeptos do FC Porto vão ficar instalados na Bancada Poente (saída "Braga Centro" da autoestrada, depois Avenida Dr. António Macedo, e a seguir ao túnel da Estação sair na primeira à direita, para a Rua de São Martinho).

Os do Vitória de Guimarães ficam na Bancada Nascente, e devem seguir o trajeto já referido para os adeptos do Sporting.

Também já foi feita a distribuição das bancadas para a final: na Poente ficam os adeptos da equipa vencedora da primeira meia-final (Sp. Braga ou Sporting), e na Nascente os adeptos do vencedor da segunda meia-final (FC Porto ou Vitória de Guimarães).