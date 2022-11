Sérgio Vieira, treinador do Estrela, em declarações à Sport TV após a derrota com o Benfica, em jogo da primeira jornada da Taça da Liga, disputado em Leiria (2-3):

«Dentro de todas as circunstâncias que nos limitaram, e internamente sabemos isso, foi um jogo muito positivo. Acabámos por colocar as nossas regras, em muitos momentos. A praticar um bom futebol, a tentar pressionar. Defrontámos uma equipa que ainda não perdeu. Uma equipa em que as primeiras, as segundas e, se calhar, as terceiras escolhas, são de grande qualidade. O resultado acaba por ser natural. Podíamos ter marcado mais um golo, eventualmente, mas o Benfica também.»

«Não tínhamos sete jogadores. Dois deles perdemos em cima do jogo. E chegar aqui, com jogadores que não têm jogado tanto, mas que mostraram uma grande personalidade… Foi muito positivo. Infelizmente o entrosamento não é o melhor, para esses jogadores que têm jogado menos. Mas levamos coisas muito positivas para o futuro.»

[a prestação neste jogo mostra que o Estrela pode ambicionar a estar entre os principais emblemas?] «Mais ou menos. Pode ser uma armadilha. De forma inconsciente, todos os jogadores estão motivados para estes jogos, mas nem todos têm esta característica. Nem todos têm este público, esta hora, este relvado. Temos jogadores jovens, a amadurecer. Os pequenos detalhes é que fizeram a diferença. Detalhes individuais. Este jogo eleva a fasquia mas pode ser uma armadilha. A motivação é inconsciente, mas temos de perceber que todos os jogos têm uma história. A nossa motivação, ousadia e querer tem de ser igual.»