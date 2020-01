Sp. Braga defronta este sábado o FC Porto na final da Taça da Liga, naquele que será o segundo duelo entre arsenalistas e dragões no espaço de pouco mais de uma semana.

No outro, para o campeonato, a equipa minhota venceu no Estádio do Dragão por 2-1, resultado que Micael Sequeira, adjunto do Sp. Braga, desvalorizou.

«À semelhança do jogo anterior, não iremos entrar como favoritos. Nunca nos vamos colocar em bicos de pés. Podemos partilhar o favoritismo, porque se trata de uma final, mas penso que o jogo anterior não vai ter influência nenhuma. O FC Porto vai ser na mesma uma equipa fortíssima, muito rigorosa coletivamente e com uma organização muito forte: em termos individuais, tem jogadores que podem decidir a qualquer momento e é uma equipa muito bem orientada. Se pensássemos dessa forma [n.d.r.: que são favoritos por terem vencido no Dragão] era o princípio da derrota», afirmou na antevisão ao jogo deste sábado.

Micael Sequeira assumiu que o adversário tem mais experiência neste tipo de jogos, mas frisou que isso não retira confiança à formação de Braga. «É um facto que os jogadores do FC Porto têm muitas finais, mas penso que isso não terá uma importância significativa. Serão apenas 90 minutos e acreditamos muito na forma como preparámos o jogo. Estamos confiantes mas não em excesso», destacou.

O adjunto confirmou que este é o primeiro grande teste desde a chegada de Rúben Amorim à equipa principal, mas ainda assim assegura que a preparação do jogo foi similar aos restantes. «É uma final, tem um sentimento especial e que nos pode levar a conquistar um troféu, na nossa cidade, mas a preparação foi exatamente a mesma. O que está para trás faz parte do passado. Teremos cautelas estratégicas, mas vamos manter a nossa identidade, tomando a iniciativa do jogo e à procura do golo», disse.

Em relação ao FC Porto, Micael Sequeira referiu que o Braga se preparou «para todos os cenários possíveis» quando questionado se esperava os azuis e brancos a jogar com um ou dois avançados. Questionado se esperam que Danilo vá a jogo, o técnico-adjunto assegurou que a preocupação é como jogo do Braga. «Não vou revelar se preparámos o jogo com o Danilo, mas a nossa preocupação somos nós próprios», frisou.

Relativamente ao facto de os bracarenses jogarem em casa, Sequeira referiu que «as finais ganham-se com equilíbrio emocional», dizendo que terão de ser os jogadores a puxar pelos adeptos jogando para ganhar. Apesar de garantir que os jogadores estão equilibrados mentalmente, o adjunto referiu que os jogadores ambicionam «conquistar um lugar na história do clube» e amanhã têm essa oportunidade.

A final da Taça da Liga está agendada para as 19h45 deste sábado no Estádio Municipal de Braga.