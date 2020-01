O Sporting foi condenado a pagar 5100 euros por ter falhado a flash-interview, no final do jogo com o Sp. Braga, relativo às meias-finais da Taça da Liga.

Recorde-se que nem treinador nem jogador comparareceram perante as câmaras da Sporttv no final da derrota que significou o afastamento da competição.

Para além disso, o Sporting foi condenado a pagar mais 3700 euros pelo comportamento do público, em especial pelo lançamento de três petardos, dois flashlights, duas tochas luminosas e dois potes de fumo.

Para além disso, o Sporting terá de pagar mais mil euros pela expulsão de Mathieu, mais mil euros pela expulsão de Eduardo, mais 300 euros pela expulsão de Bolasie e mais 400 euros por chegar atrasado ao início da primeira parte.

Feitas as contas, o jogo custou mais de 11.500 euros no total.