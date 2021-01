Os ânimos estiveram exaltados após o último apito do árbitro Tiago Martins na final da Taça da Liga. Tanto no campo como na tribuna do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Logo após o apito final, que ditou a conquista do troféu pelo Sporting, que venceu o Sp. Braga por 1-0, jogadores de ambas as equipas protagonizaram momentos de tensão no relvado.

O ambiente aqueceu também na tribuna de honra do estádio, no entanto. As imagens da transmissão televisiva mostraram uma discussão que parecia envolver o presidente do Sporting, Frederico Varandas, e Rui Casaca, dirigente do Sp. Braga, com António Salvador, líder «arsenalista», também pelo meio.

Pedro Proença, presidente da Liga, também estava pelo meio a tentar serenar os ânimos.