Todos os jogos da edição 2022/23 da Taça da Liga vão ter videoárbitro, anunciou esta terça-feira a Liga. Trata-se de algo inédito na história da competição.

«O acordo alcançado entre Liga Portugal e Federação Portuguesa de Futebol assegura que as 63 partidas da Taça da Liga terão VAR. Trata-se, este, de mais um passo determinante na valorização da Taça da Liga, que contará, graças à implementação do sistema da vídeoarbitragem, com uma enorme mais-valia», lê-se, na nota do organismo.

Até agora, apenas a final-four tinha VAR, mas a partir desta época também a fase de grupos e os quartos de final contarão com a ajuda da ferramenta.

De resto, durante a fase de grupos, o sistema será operado em carrinhas, nos estádios, e será semelhante ao utilizado na fase de apuramento de campeão na Liga 3. Terá linhas de fora de jogo, mas não contará com redundância de sinais.