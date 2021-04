A Liga Portugal apresentou esta quarta-feira as conclusões e propostas de alterações regulamentares decorrentes de 37 reuniões que oito grupos de trabalho foram mantendo ao longo da época.

Entre as alterações propostas está, tal como o Maisfutebol chegou a noticiar, a redução da Liga para 16 equipas em 2022/23 para evitar uma sobrecarga do calendário desportivo numa época que coincidirá com o Mundial do Qatar, entre novembro e dezembro, e também permitir a preparação do novo ciclo da UEFA para o quadriénio 2024-2027.

Ainda relativamente às competições profissionais, é sugerida a criação de um playoff (a um jogo) entre o 3.º e o 4.º classificados da II Liga em casa da equipa melhor colocada. O vencedor discute depois, frente ao 16.º classificado da Liga, um lugar no principal escalão do futebol português, sendo que este formado seria também aplicado na nova Liga 3. Esta proposta, no entanto, só avança nos termos originais em caso de chumbo da proposta de redução.

São também propostas alterações ao formato da Taça da Liga, que se pretende que passe a ser disputada em três fases distintas. Uma primeira que integrará 16 equipas da II Liga mais 12 do principal escalão (todas menos as que se apuraram no ano prévio para as competições europeias); outra entre as 14 equipas apuradas da fase inicial mais duas presentes na Europa Conference Cup (a nova competição da UEFA); e uma terceira a ser jogada numa fase de grupos com as oito equipas que ultrapassem a segunda fase, mais as quatro equipas melhores classificadas. Significa isto que cada grupo terá três equipas, sendo que o vencedor avançaria assim para a final-four.

As conclusões serão agora levadas até ao Grupo de Trabalho Regulamentar, a quem cabe apresentar as propostas para alteração dos Regulamentos da Liga.

O Grupo de Trabalho das Competições propôs ainda que as meias-finais da Taça de Portugal (prova que se realiza sob a alçada da FPF) passem a ser disputadas a uma mão e em campo neutro.

(artigo atualizado)