FIGURA: Diogo Gonçalves

Precisou apenas de doze minutos em campo para fazer o que ainda mais ninguém tinha conseguido. O jovem de apenas 22 anos decidiu a eliminatória dos quartos-de-final da Taça de Portugal com um golo oportuno com o pé canhoto. Produto bonificado do banco famalicense. Lançado por João Pedro Sousa aos setenta minutos, o extremo foi a tempo de apontar o segundo golo da época com a camisola famalicense.

MOMENTO: golo de Diogo Gonçalves (82’)

Bruno Teles foi não foi lesto a tirar a bola da zona de perigo e deixou dois jogadores do Famalicão em carreira de tiro. Acabou por ser Diogo Gonçalves a puxar do gatilho, atirando de pé esquerdo para o fundo das redes a oito minutos dos noventa. Golo pleno de oportunidade do atacante emprestado pelo Benfica a aproveitar o erro de Bruno Teles na génese da jogada.

OUTROS DESTAQUES

Uros Racic

Robusto fisicamente, o sérvio de apenas 21 anos foi um exemplo de maturidade a equilibrar o meio campo do Famalicão. Jogou simples, sem grandes aflorados, mas com classe e sempre dando o melhor seguimento ao esférico.

Hélder Ferreira

Talvez o menos vertiginosos do ataque pacense, mas o mais lúcido e melhor intencionado em cada lance. Pressionou alto e tentou servir com qualidade os companheiros do setor mais ofensivo montado por Pepa.

Pedro Gonçalves

Discreto mas competente. Mais uma prestação extremamente capaz do médio ex-Wolverhampton a pautar o jogo do Famalicão. Auxiliou nas tarefas defensivas e chegou-se à frente no auxílio ao ataque.

Marco Baixinho

O pilar da defesa do Paços de Ferreira, Marco Baixinho esteve intransponível. Exímio no posicionamento, lê o jogo como poucos e faz disso uma arma. Defende, equilibra e é ainda uma arma atacante nas bolas paradas.