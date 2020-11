Devido à pandemia, o Fabril-FC Porto jogou-se à porta fechada e apenas algumas dezenas de pessoas (jornalistas e dirigentes) puderam assistir ao primeiro jogo em mais de 45 anos da herdeira da histórica CUF com os atuais campeões nacionais.

Mesmo assim, o duelo no Alfredo da Silva foi visto por muitos moradores de prédios nas imediações do estádio que aproveitaram as varandas e a vista para o recinto para seguiram a partida do lado de fora.

Antes do jogo, foram também muitos os curiosos que esperaram a chegada da comitiva do FC Porto numa das ruas de acesso ao estádio. A equipa azul e branca chegou ao palco do jogo por volta das 13h05, já para lá da hora de recolhimento obrigatório que vigora ao fim de semana, mas não lhe faltou apoio de alguns adeptos vestidos a rigor.