A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta terça-feira os horários dos jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal.

E eliminatória começa a ser jogada no dia 10 de janeiro, terça-feira, às 18h45, com o Leixões-Famalicão. Mais tarde, às 20h45, o Benfica visita o terreno do Varzim.

No dia seguinte há mais cinco jogos, com destaque para dois duelos: o dérbi do Minho entre Sp. Braga e o Vitória de Guimarães, às 18h45, e a receção do FC Porto ao Arouca, às 20h45.

No dia 12, o Vitória de Setúbal-Casa Pia encerra o quadro dos «oitavos» da Prova Rainha.

AS DATAS E OS HORÁRIOS DOS JOGOS DOS OITAVOS DE FINAL DA TAÇA DE PORTUGAL:

Dia 10 de janeiro (terça-feira)

Leixões SC-FC Famalicão, 18h45, SportTV

Varzim SC-SL Benfica, 20h45, RTP

Dia 11 de janeiro (quarta-feira)

Lank Vilaverdense-B SAD, 14h00, Canal 11

CD Nacional-CD Rabo de Peixe, 17h30, Canal 11

SC Braga-Vitória SC, 18h45, SportTV

CF Ac. Viseu-SC Beira Mar, 20h15, Canal 11

FC Porto-FC Arouca, 20h45, RTP

Dia 12 de janeiro (quinta-feira)

Vitória FC-Casa Pia AC, 19h45, Canal 11