O treinador no Estoril reconhece o favoritismo do Benfica nas meias-finais da Taça de Portugal, até por ser uma eliminatória a duas mãos, mas acredita que a sua equipa tem uma palavra a dizer, apesar de não atravessar o melhor momento na II Liga.

«O Benfica é favorito, como era o Rio Ave, o Boavista e o Marítimo. Sabemos disso, mas temos vontade de fazer um bom jogo, diminuir essas probabilidades, proporcionar um bom espetáculo e, se possível, sair vitoriosos. O Benfica é favorito, mas vai ter de o mostrar em campo e estou certo de que o Estoril vai ter os seus momentos», referiu Bruno Pinheiro, citado pela agência Lusa.

Os «canarinhos» somam quatro jogos sem ganhar na II Liga (dois empates e duas derrotas), mas o técnico desvaloriza este ciclo, que justifica com desacerto na finalização.

«O futebol é isto mesmo. No início da época, conseguimos ganhar jogos sem grande domínio e, hoje, que temos mais controlo, mais posse de bola e oportunidades, não estamos a marcar. É futebol. Faz parte. Estamos satisfeitos com o que a equipa produz, mas tem faltado o golo», explicou.

Bruno Pinheiro antecipou «seis ou sete alterações» no onze e rejeitou a ideia de um Benfica fragilizado, antes uma equipa «que vai ser sempre forte e que vai tentar resolver o jogo o mais rápido possível».

Apesar do sonho de chegar à final da Taça, que está a dois jogos de distância, o treinador do Estoril deixa claro que o principal objetivo é a subida à Liga.

«Gostava de ver o Estoril todos os fins de semana entre os grandes e não esporadicamente na Taça de Portugal. Era fantástico ver o Estoril competir com o Benfica e com os outros todos aos fins de semana na Liga», referiu.

Agendado para esta quinta-feira, pelas 20h15, o jogo da primeira mão das meias-finais foi antecipado também por André Vidigal, que garante estar focado no coletivo, embora assuma que defrontar o Benfica «é sempre especial».

«Se fizer golo ou assistência vai acontecer com naturalidade», afirmou.

«Esperamos um Benfica forte. É uma grande equipa de Portugal. Esperamos sempre um adversário difícil, independentemente do momento deles, mas temos é de nos focar no nosso jogo», reforçou André Vidigal, que desvalorizou o ciclo de quatro jogos sem vencer do Estoril, na II Liga.

«Não temos tido os melhores resultados, mas temos jogado bem e temos mantido a nossa identidade. O que temos feito até agora é mérito no nosso trabalho. O Benfica sabe que somos uma boa equipa, que somos um adversário forte e será um jogo bem disputado», concluiu.