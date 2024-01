Depois de golearem o Estoril por 4-0, em jogo da Taça de Portugal, os jogadores do FC Porto foram aplaudidos pelos adeptos dos dragões no final da partida. Um cenário completamente diferente do vivido após o encontro com o Boavista, que terminou empatado a um golo. Aí, a claque dos azuis e brancos criticou duramente o plantel, bem como a equipa técnica, com alguns cânticos. Quatro dias depois, o final foi de festa. É caso para dizer que tudo está bem quando acaba bem.