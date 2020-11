Depois do triunfo frente ao Portimonense, Sérgio Conceição concedeu três dias de folga ao plantel do FC Porto.



Sem vários dos internacionais, os campeões nacionais vão iniciar a preparação para o jogo frente ao Fabril do Barreiro, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal na próxima quinta-feira. A sessão de trabalho está agendada para as 10h00.



Lembre-se que os dragões são os atuais detentores do troféu, conquistado em Coimbra no verão passado.