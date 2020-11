Figura: Sérgio Oliveira



É, porventura, o jogador mais influente do FC Porto por ora. O internacional português foi o farol de todo o jogo ofensivo dos dragões, soube quando soltar, quando atrair ou servir os seus companheiros sempre no momento certo. Controlou, no fundo, o tempo e o espaço. Foi assim, por exemplo, no cruzamento que permitiu a Taremi virar a partida. Ao mesmo tempo, tornou-se no sucessor (digno) de Alex Telles na marcação de bolas paradas como ficou provado com o canto que permitiu a Mbemba, na altura, empatar o encontro. Como não podia deixar de ser, Sérgio Oliveira marcou o sexto golo da temporada e fechou as contas da partida. Mais um jogaço.





Momento: Dener assusta, minuto 83



A perder apenas por 2-1, o Portimonense procurava chegar ao empate. A melhor ocasião dos algarvios surgiu da cabeça de Dener, na sequência de um pontapé de canto. O médio brasileiro antecipou-se à concorrência e cabeceou a centímetros da baliza portista. Marchesín nem esboçou reação. Logo de seguida, surgiu o 3-1.





Outros destaques:





Beto: do Olímpico do Montijo ao golo no Dragão passaram-se dois anos. O jovem avançado não podia ter melhor estreia a marcar pelo Portimonense. Possante e rápido, o jogador de 22 anos dificultou e muito a tarefa de Mbemba e Sarr. Além do excelente golo de cabeça que marcou, Beto ainda chegou a introduzir a bola na baliza de Marchesín uma segunda vez, mas o lance foi invalidado. Um jogo muito, muito interessante.



Samuel: sofreu três golos, mas realizou uma exibição interessante. Seguro e ágil entre os postes, o guarda-redes do Portimonense destacou-se com defesas a remates de Mbemba e Sérgio Oliveira. No entanto, a defesa que ficou na retina foi a disparo de Sérgio Oliveira já na área.



Mbemba: jogo difícil do internacional pela República Democrática do Congo. O central parece fatigado, sem velocidade e, por isso, recorreu várias vezes à falta para travar os homens de amarelo. Porém, Mbemba destacou-se no capítulo ofensivo ao empatar a partida no último minuto da primeira parte. Fez um jogo aquém do que já mostrou.



Taremi: por fim, o iraniano justificou os motivos que levaram o FC Porto a recrutá-lo ao Rio Ave. Embora dê a impressão de estar sem velocidade, o avançado persa não perdeu o instinto de matador como mostrou no golo que deu a reviravolta aos dragões: golpe de cabeça notável nas costas de Willyan.