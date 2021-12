João de Deus, treinador-adjunto do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da TVI, após a derrota com o FC Porto no Dragão, que valeu a eliminação das águias da Taça de Portugal.

«Não entrámos bem, é uma evidência. Sofremos dois golos a abrir, num canto e num lançamento lateral. Dois lances de bola parada em que normalmente somos fortes e competentes e que hoje não fomos. Depois a equipa teve uma quebra anímica, sobretudo até ao final da primeira parre, ser fomos tendo dificuldades para equilibrar a equipa na perda de bola. O FC Porto teve aí algumas saídas e criou perigo.

A segunda parte foi diferente, também beneficiámos de ter um jogador a mais e conseguimos instalar-nos no meio-campo do FC Porto. É verdade que não tivemos tantas oportunidades como queríamos, mas muito por mérito e competência do adversário. Aqueles primeiros minutos do jogo é que nos tiram a possibilidade de discutir a eliminatória.»

[semana marcada por conversas entre Jesus e Flamengo contribuiu para perder objetivo da época]

«É verdade que perdemos um objetivo que tínhamos, estamos frustrados e tristes com isso. Quanto ao resto, não tenho nada a dizer.»