Grimaldo jogador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da TVI, após a derrota com o FC Porto no Dragão, que valeu a eliminação das águias da Taça de Portugal.

«Saímos tristes daqui. A equipa entrou muito mal, não podemos sofrer aqueles dois primeiros golos. Temos de entender porque aconteceu. Agora é tempo para estar com a família, mas pensar no que se passou hoje. Porque um clube como o Benfica não pode perder com o FC Porto desta maneira. Temos de mostrar mais. A equipa e o clube são muito maiores do que isto. Temos de pedir desculpa a todos e pensar na próxima partida para dar a volta no próximo jogo.»

[como se explica entrada em falso]

«É complicado vir motivado e com vontade de dar um murro na mesa, de comer a relva, e ao minuto 10 estávamos a perder 2-0. E ver que te criam perigo com qualquer situação, que a equipa não está no jogo... O que sinto agora é impotência. Trabalhámos duro para dar uma resposta e hoje não o conseguimos fazer. Resta-nos pedir desculpa porque o Benfica dá-nos tudo e temos de dar volta a esta situação.»