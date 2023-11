Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à RTP, depois da goleada ao Montalagre (4-0), no Estádio do Dragão, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal:

Deu ritmo a alguns jogadores, poupou outros, que balanço é que fez deste jogo?

- O objetivo foi atingido, passar à próxima eliminatória. Houve coisas positivas, mas houve coisas que não correram tão bem, mas isso em todos os jogos é assim. Acho que fomos sérios, respeitámos a equipa do Montalegre. Quero dar os parabéns ao Toni porque percebia-se, em todos os minutos do jogo, o que o Montalegre pretendia fazer. Nós fizemos a nossa ligação, podíamos ter feito mais golos. Foi um jogo entretido, muito pela capacidade que o Montalegre teve para querer disputar o jogo. Um clube que trouxe aqui duas mil pessoas, isto é a festa da Taça, é bem merecido para estas gentes menos faladas.

Varela a central? Foi para enganar o Barcelona ou para testar uma nova dupla com o Fábio Cardoso?

- Nós não testamos ninguém, trabalhamos durante a semana. Temos um central disponível para Barcelona que é o Fábio Cardoso. O David Carmo está castigado, o Zé Pedro não está inscrito, vamos ver. Temos trabalhado algumas situações. Não podendo o Pepe, vamos ter de arranjar uma solução.

Quer explicar aquelas declarações sobre o João Mário que tiveram um grande impacto em Espanha? Foi uma critica a Roberto Martínez?

- Temos um jogo importante terça-feira, vamos agora dissecar este e preparar o próximo.