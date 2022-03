Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, explica as opções no jogo com o Sporting, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que venceu em Alvalade por 2-1:

«Jogámos perante uma grande equipa, que é campeã nacional e está na Liga dos Campeões. Temos de ter uma ou outra nuance para nos precavermos para o processo ofensivo do adversário. Há situações de jogo em que trabalhamos e que pode passar despercebida. Hoje o Uribe estava no meio dos centrais, para os centrais irem buscar os alas do Sporting. Grujic e Vitinha formavam o duplo pivot. O Otávio estava em dificuldades no último jogo. É o jogador com mais minutos, a par do Mbemba. Queríamos os nossos alas com um posicionamento diferente. Tivemos alguma qualidade na primeira fase de construção, mas depois faltava algo no ultimo terço. Iniciámos bem a segunda parte. Na segunda parte sofremos um ou outro ataque rápido por ma ocupação de espaços. As equipas encaixaram, foi um jogo muito dividido, muito competitivo.»

[sobre as substituições] «Precisava de ter mais bola no meio, e por isso meti o Otávio. Precisava de velocidade de trás para a frente, com o João Mário, e o Pepê, para dar também velocidade. Iam entrar antes, pois o jogo pedia isso. Já estava definido isso, ia fazer o mesmo, mesmo a ganhar.»