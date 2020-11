Com quatro golos apontados em oito jogos, o melhor marcador do Sacavenense na presente temporada responde por um apelido que pode assustar o Sporting na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Iaquinta é a alcunha pela qual responde Malam Fati, batizado futebolisticamente quando era ainda muito novo, e na sequência de uma eliminatória europeia de má memória para o Sporting.

«Essa alcunha vem do avançado italiano, o Iaquinta, que uma vez, na Taça UEFA, marcou três golos ao Sporting. No dia seguinte fomos jogar e eu fiz três golos. A partir daí os colegas começaram a chamar-me Iaquinta», explica o internacional guineense, que na altura tinha apenas dez anos e estava ainda no país natal.

Na verdade o duelo foi a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e Iaquinta marcou “apenas” dois golos, ambos de penálti: um na vitória da Udinese em Alvalade (0-1), e outro no triunfo caseiro por 3-2. Mas certo é que Iaquinta foi mesmo a figura dessa eliminatória, e se o Sporting perdeu a «Champions», Malam Fati ganhou uma alcunha que resiste. Quinze anos depois, o nome Iaquinta pode ameaçar novamente o emblema leonino.

«Espero que sim, que volte a acontecer», diz o avançado do Sacavenense, a sorrir.

«É o sonho de qualquer jogador, defrontar uma equipa como o Sporting. Se marcar ficarei muito feliz», afirma ao Maisfutebol.

Iaquinta está em Portugal há cinco anos, mas só chegou ao Sacavenense em 2017, depois de ter representado Coruchense e Sintrense. Em 2019/20 assinou pelo Benfica e Castelo Branco, mas a meio da temporada regressou a Sacavém.

Habitual referência ofensiva da equipa de Rui Gomes, o internacional guineese garante que a equipa prepara o duelo com o Sporting, agendado para o Jamor, com a serenidade possível.

«A ansiedade está mais ou menos. Estamos focados em fazer o nosso trabalho, aquilo que o mister pede», garantiu no final de mais um treino.