O jogo entre Estoril e Lusitano de Évora, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, foi adiado devido a casos de covid-19.

O encontro estava marcado para este domingo, pelas 15h, no Estádio António Coimbra da Mota, mas, em comunicado, o Lusitano revela que foram detetados dois casos positivos de covid-19.

«O jogo foi cancelado pelas autoridades regionais de saúde, para além das demais medidas de isolamento que foram impostas, as quais determinarão igualmente a não realização do jogo previsto para o domingo dia 29, contra o Vitória de Setúbal», explica o emblema alentejano.

«Lamentamos profundamente a situação, especialmente porque vai em total desacordo com as opções efectuadas em várias situações semelhantes recentes noutros distritos e a nível nacional, mas cumpriremos escrupulosamente as ordens recebidas e desejamos acima de tudo a rápida recuperação dos atletas afetados», acrescenta ainda o comunicado.

O Estoril também divulgou já comunicou o adiamento através das suas plataformas, e adianta que o jogo foi reagendado para 9 de dezembro.

Também o Vilafranquense-Sanjoanense foi adiado a poucas horas do apito inicial, por causa de quatro casos positivos de covid-19 no emblema de São João da Madeira.