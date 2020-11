César Peixoto testou positivo à Covid-19 e não estará no banco na partida frente ao Merelinense, da Taça de Portugal.



O sucessor de Ricardo Soares fez o rastreio assim que chegou ao Moreirense e teve um resultado negativo tal como toda a sua equipa técnica. No entanto, quase uma semana depois teve um teste positivo.



O treinador de 40 anos já nem orientou o treino desta quarta-feira e encontra-se a cumprir isolamento.



De resto, os cónegos tiveram quase todo o plantel infetado o que levou ao adiamento do encontro com o Paços de Ferreira, da sétima jornada da Liga.



O Merelinense-Moreirense, da 3.ª eliminatória da prova rainha do futebol nacional, está agendado para o próximo domingo, às 14h30.