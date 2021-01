João Vigário, jogador do Nacional, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a eliminação da Taça de Portugal frente ao FC Porto, no prolongamento (4-2):



«Sentimento de que merecíamos um resultado diferente. Pelo menos ir até aos penáltis. A expulsão foi fulcral no jogo, estávamos bem, a defender bem. Demos a volta ao jogo, mas a expulsão foi fulcral para o resultado ter sido este.



«Mesmo com onze ia ser difícil, ainda por cima os jogadores da frente tem muito poderio físico e são altos... se já estávamos cansados, com a expulsão foi ainda pior. Há que enaltecer a atitude da equipa até ao final. Merecíamos ir pelo menos até às grandes penalidades.»