O sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol vai realizar-se na próxima quinta-feira, dia 25 de novembro, confirmou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em comunicado oficial.

Na nota emitida esta quinta-feira, a FPF refere que o sorteio, que vai levar 16 clubes a conhecer o adversário nos ‘oitavos’, tem início às 17 horas, no Auditório 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras, à porta fechada.

As 16 equipas que vão apurar-se para os oitavos ficam definidas entre esta noite, com o pontapé de saída da quarta eliminatória no Sporting-Varzim, e segunda-feira, dia do Tondela-Leixões, duelo que encerra a quarta ronda da prova rainha.