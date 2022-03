Ruben Amorim, treinador do Sporting, fala da conversa mais exaltada com Sérgio Conceição, no final do Clássico da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

[o que se passou no final, que estava exaltado, algo que não é muito normal?] «É bastante normal. O ano passado estava mais assim. Este ano estou mais calmo, mas há dias em que não me aguento tanto, sou um rapaz novo, estou aqui há pouco tempo e há dias mais difíceis. Achei irónico o Porro levar amarelo por simulação e o banco do FC Porto aplaudir. Foi só isso que disse ao treinador. Eu estava zangado de perder, e ele estava feliz por ganhar. O meu comportamento foi uma resposta. Nunca escondi: nunca fui santo, nunca vou ser santo. Quando sinto, sinto. Nunca vou mudar, mas há coisas bem piores no futebol português.»

[depois do que aconteceu no jogo do Dragão, os treinadores não deviam dar outro exemplo?] «Principalmente eu, pois eu é que me dirigi ao Sérgio Conceição. Mas volto a dizer: tenho de melhorar, o resto está tudo muito bem. Nesta situação fui eu o culpado, fui eu que perdi. Fui o culpado.»