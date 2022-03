Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, analisa a vitória no reduto do Sporting (1-2), para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«Estamos a meio da eliminatória. Falta o segundo jogo. Sabemos o adversário que temos pela frente, muito competitivo, cheio de qualidade individual e coletiva. Temos de pensar agora no Paços, e daqui a um mês e picos falaremos do Sporting.»

«A primeira parte foi dividida. Não criámos o perigo que deveríamos ter criado. A equipa teve um bom comportamento na primeira fase, e na entrada do meio-campo ofensivo, mas faltou algo no último terço. Na segunda parte retificámos, principalmente na ocupação de espaços, e entrámos de forma diferente. Sofremos um grandíssimo golo, mas dentro dessas correções fizemos dois golos e podíamos ter feito mais um ou outro. Fizemos uma grandíssima segunda parte. Parabéns aos jogadores.»

«Na nossa equipa há algo inegociável. Eles sabem isso. A intensidade, a boa agressividade que temos. Não estivemos tão bem no último jogo. Se tivermos esta atitude, com a qualidade que temos, estamos mais perto de ganhar os jogos. Tivemos momentos fantásticos, outros em que tivemos de sofrer. É dentro disto que eu quero. Foi importante a entrada dos reforços (não digo suplentes, pois entram para reforçar a equipa). Dão algo mais à equipa. Não foi o treinador que acertou nas substituições, foi a forma determinada como eles entraram no jogo.»

[sobre a derrota caseira com o Sp. Braga (2-3), na época passada] «É um bom exemplo, que deu muita azia no momento. Esse é o alerta. Eu comecei por referir que estamos a meio de uma eliminatória, frente a uma excelente equipa-. Temos de estar alerta, pois o Sporting já fez dois golos no nosso estádio este ano. Não está nada conquistado. Agora temos de pensar no Paços de Ferreira e descansar, pois o esforço destes jogadores tem sido incrível. Vamos chegar às quatro ou cinco da manhã, na sexta-feira não se consegue trabalhar nada. Sábado estamos em estágio para jogar domingo, e dois dias depois estamos em estágio para jogar com o Lyon.»