O sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal determinou que o Benfica vai deslocar-se ao terreno do União Paredes, equipa do Campeonato de Portugal.

A equipa do distrito do Porto compete na Série C do Campeonato de Portugal. Até ao momento, soma uma vitória e duas derrotas em três jornadas da competição.

Este será o segundo jogo do historial entre Benfica e Paredes. Em 1985 as duas equipas defrontaram-se a norte (Estádio 25 de Abril, em Penafiel), nos quartos de final da Taça de Portugal. Os encarnados levaram a melhor por 3-0, com golos de Manniche, Wando e Nené, todos na primeira parte. Nesse ano, a Prova Rainha viria a ser ganha pelo Benfica, que na final derrotou o FC Porto por 3-1.

A terceira eliminatória da Taça de Portugal tem data prevista para o fim de semana de 21 e 22 de novembro.

