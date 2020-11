No regresso ao Alfredo da Silva 45 anos depois, o FC Porto cumpriu os serviços mínimos e apurou-se sem problemas para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Não chegou a cheirar a Taça no Lavradio, mas a equipa da casa resistiu de forma estoica até bem em cima do intervalo, altura em que Toni Martínez, num lance de inspiração, inaugurou o marcador num dos piores momentos de um jogo.

Nessa altura, o FC Porto, que se apresentou em campo com oito alterações em relação ao último jogo (mantiveram-se apenas Manafá, Otávio e Sarr), estava longe de ser a equipa pressionante dos 20 minutos iniciais, nos quais acumulou pelo menos três boas ocasiões de golo.

Com três homens no eixo defesivo e outros dois nos corredores para aumentarem o número de força nas tarefas defensivas, a herdeira da histórica CUF mostrou-se organizada. Depois do período inicial de sofrimento, cresceu no jogo, mas foram raras as vezes em que conseguiu períodos de circulação de bola no meio-campo contrário.

O 1-0 ao intervalo ajustava-se, mas não deixava de castigar os barreirenses, penalizados quando até mostravam a sua melhor versão da tarde.

Concentração, compromisso e seriedade.

Se há coisa que não pode faltar em duelos de Taça contra equipas frágeis aos chamados grandes é isto, sob pena de serem surpreendidos. E a história da Prova Rainha está cheia de contos de fadas, de Davides que derrubam Golias.

No FC Porto, as três premissas acima não faltaram. Sobretudo a Otávio. O médio brasileiro assistiu para o 1-0 e teve papel de destaque no segundo, assinado por Taremi ao minuto 51 a passe de Felipe Anderson, que se estreou, tal como Carraça, a titular pelos azuis e brancos.

Após o 2-0, os dragões geriram o jogo. Toada confortável, e construção paciente: Evanilson, um dos cinco homens lançados por Conceição na etapa complementar, falhou escandalosamente o terceiro já na reta final perante um adversário que, ainda que limitado pelas ausências e infinitamente inferior ao campeão nacional, honrou as cores da sua história.

Concentração, compromisso e seriedade. Aplicam-se às duas equipas.