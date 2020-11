Foi com um golo aos 82 minutos que a U. Leiria, do Campeonato de Portugal, fez cair o Portimonense, da I Liga, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Rui Gomes escapou pela esquerda, deixou toda a gente pelo caminho, e rematou à baliza, fazendo o golo que fez acontecer Taça no Estádio Magalhães Pessoa. Veja as imagens do golo no vídeo abaixo: