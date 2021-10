O Trofense quer ter uma palavra a dizer e conta com o apoio do público para conseguir surpreender o Benfica, no sábado, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Para isso, Rui Duarte confia na qualidade do plantel que lidera e que conseguiram subir à II Liga na época passada.

«Esta é uma equipa com identidade e caráter, os jogadores têm sido incríveis. Desde que este projeto começou não fomos favoritos na maioria dos jogos, mas conseguimos objetivos incríveis. Este ano tem-se mantido a mesma toada: nunca somos favoritos, mas temos sido guerreiros, com um futebol interessante e identidade.

O técnico sublinhou que o maior perigo é os seus jogadores fugirem do sentido coletivo para aproveitaram a montra individual, preconizando que não é preciso «aparecer, mas fazer acontecer», mantendo as bases do sucesso da época anterior, quando o clube conquistou o título nacional do Campeonato de Portugal.

Apesar de desvalorizar o facto de o Trofense nunca ter perdido com o Benfica – em apenas dois jogos disputados – e de esperar uma equipa forte montada por Jorge Jesus, Rui Duarte garantiu que vai apresentar uma «equipa com caráter e que não se vai esconder», com um bom pressentimento graças ao trabalho desenvolvido durante a semana.

«Não é uma questão de ‘fezada’, é acreditar no trabalho que preparámos, nos jogadores. Sabemos que é difícil, mas temos um sentimento positivo e boas sensações para estes jogos. Estes jogos devem ser para desfrutar e para tentar seguir em frente, isto dá-nos responsabilidade. Não podemos só desfrutar, temos de querer algo mais do jogo, não nos podemos esconder, mas apresentar uma equipa com caráter, ter a bola e conseguir os nossos objetivos», reforçou.