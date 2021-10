O Benfica divulgou nesta segunda-feira os bastidores da visita ao Trofense, para o jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Nas imagens divulgadas pelas águias é possível perceber a euforia com que a equipa encarnada foi recebida no norte do país.

Primeiro em Lourosa, no distrito de Aveiro, onde a equipa de Jesus ultimou os preparativos para o jogo, e depois na chegada à Trofa, foram várias as dezenas de adeptos que receberam de forma efusiva a equipa de Jorge Jesus.