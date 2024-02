O Benfica joga, esta quinta-feira, em Vizela por um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal. A partida tem início marcado para as 20h45 e vai ser seguida in loco, AO MINUTO, pelo Maisfutebol.



Como é apanágio de Schmidt, o técnico raramente mexe na equipa. Portanto, espera-se que Florentino e Aursnes continuem na equipa inicial tal como aconteceu no duelo com o Gil Vicente em detrimento de Kokcu e de João Mário. Em sentido contrário, Bernat e Prestianni são ausências por lesão.



Por sua vez, Rúben de la Barrera não pode contar com os lesionados Pedro Ortiz, Houssem Mrezigue e Hugo Oliveira. Espera-se que o técnico espanhol apresente uma equipa na máxima força perante a possibilidade de alcançar as meias-finais com a excepção do dono da baliza: Francesco Ruberto tem sido o titular nos jogos desta competição.



Confira os onzes prováveis na galeria associada.