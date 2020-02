Rui Borges, treinador do Académico de Viseu, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a eliminação nas meias-finais da Taça de Portugal frente ao FC Porto:



«As primeiras palavras são para estes adeptos fantásticos. Agradeço-lhes do fundo do coração. Com este horário fizeram um grande esforço. O apoio que nos deram foi muito bom e este grupo jamais o vai esquecer.»



«O FC Porto foi superior na primeira parte como é lógico e normal. Fizeram um golo num penálti claramente duvidoso. Tiveram dois lances para finalizar na nossa área, mas tirando isso controlámos minimamente. Entrámos muito bem na segunda parte, mas acabámos por voltar a sofrer um golo duvidoso. Não retiro mérito ao FC Porto, teve mais bola, criou muito mais e venceu de forma mais que justa.»



«Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. As pessoas da cidade de Viseu também devem estar orgulhosas do grupo pelo percurso e pela grande imagem que deixámos. Estivemos mais soltos no início da segunda parte e chegámos mais vezes ao último terço. Nada retira o orgulho que tenho nos jogadores pelo que fizeram. Chegaram aqui com todo o mérito e mostraram o compromisso e a união que há no grupo.»



«Vimos de duas derrotas para o campeonato e o foco está aí. Lembro-me que começámos a nossa caminhada nos Açores contra uma equipa regional e ganhámos com um golo aos 90+2. A caminhada é difícil independentemente dos escalões dos adversários. Fomos acreditando e foi fantástico chegar até aqui.»



«Era fantástico que os adeptos e as pessoas da cidade se envolvessem não só na Taça, mas também no campeonato. Já disse que seria importante, sobretudo em casa. Torno a fazer esse apelo: unam-se, juntem-se a este clube que é história e que está a crescer. No futuro ainda vão falar muito do Académico de Viseu.





