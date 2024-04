Depois de ter saído vitorioso do último embate frente ao FC Porto (2-1 para a Liga, no Estádio do Dragão), Álvaro Pacheco, treinador do V. Guimarães, garantiu que a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal vai ser um jogo diferente.

«Diferente! Diferente! No jogo da Liga o FC Porto tinha de conquistar os três pontos. Neste momento não têm de marcar golos para estar na final, por isso nós é que temos de ir atrás. Este jogo também nos dá esta crença de perceber que vai ser um jogo disputado. Duas grandes equipas. Já o fizemos antes e queremos fazer outra vez: ganhar no Dragão e estar na final», começou por dizer, em antevisão à partida desta quarta-feira.

Na primeira mão, em Guimarães, os conquistadores perderam frente ao FC Porto, por 1-0, golo de Pepê aos 52 minutos. Agora, Alvaro Pacheco volta a relembrar a vitória no jogo do campeonato e garante que quer repetir esse feito neste jogo da Taça, frente à equipa de Sérgio Conceição.

«A nossa abordagem estrategicamente vai ter de ser diferente (relativamente ao jogo da Liga). Temos de ser capazes de surpreender e procurar. Não tenho dúvidas que o FC Porto vai tentar fechar aquele espaço que no último jogo fomos capazes de aproveitar. Vai ser um grande jogo», disse.

De recordar que, esta quarta-feira, às 20h15, o FC Porto recebe o V. Guimarães, em jogo da segunda mão da meia final da Taça de Portugal, e que poderá seguir tudo AO MINUTO no Maisfutebol.